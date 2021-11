Tapte 3,1 milliarder – firedobling av fjoråret

Svenske Klarna har tapt enormt med penger hittil i år, til tross for at kjøp nå, betal senere-trenden er hetere enn noensinne.

Det Stockholm-baserte fintech-selskapet rapporterte et tap på bunnlinjen på 3,1 milliarder svenske kroner – en firedobling fra de 800 millionene selskapet tapte i samme periode i fjor.

Generelle administrative utgifter oppgis som hovedgrunnen til det store underskuddet. Posten økte fra 5,9 milliarder kroner i fjor til hele 9,5 milliarder i år.

Kredittap økte også vesentlig til 2,9 milliarder kroner – opp fra 1,6 milliarder i fjor.

Selskapet rapporterte imidlertid om markant økning i inntektene som endte på 9,8 milliarder kroner – opp hele 40 prosent fra i fjor.



En talsperson i Klarna sier i en uttalelse at selskapet har gått inn i ni nye markeder siden året startet og har over 90 millioner kunder verden over.

Klarna og rivaler som Afterpay og Affirm tjener mesteparten av pengene sine fra avgiftene de trekker fra forhandlere og butikker for å prosessere transaksjoner. De tjener også penger på bøter for sene betalinger og renter fra lengre nedbetalinger.