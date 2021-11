Toppanalytiker spår Apple-lansering neste år

Det har lenge versert rykter rundt Apples kommende briller som tar i bruk utvidet virkelighet, eller på det som kalles augmented reality (AR) på engelsk.

Det var tidligere kjent at brillene vil lanseres neste år, men nå slår den prominente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo fast at dette mest trolig vil skje ved utgangen av året.

TFI Asset Management-analytikeren har truffet på de aller fleste av sine spådommer rundt Apples produktlanseringer, mye takket være omfattende research av Apples forsyningskjeder, skriver CNBC.



MacBook-styrke

Analytikeren skriver i et notat at Apples smarte briller vil ha en like stor prosessorkraft som en MacBook, og vil bli utstyrt med to prosessorer.

Kuo skriver at den høye prosessorkraften vil hjelpe brillene med å skille seg ut fra konkurrentenes produkter, siden de vil være i stand til å utføre oppgaver uten tilkobling til en mobil eller datamaskin. Tidligere rapporter oppga at brillene måtte være tilkoblet iPhone for å fungere.

Høyytelsesprosessoren vil være lik M1-brikken som ble introdusert til de første MacBook-modellene med prosessor fra Apple selv.

Apple vil ifølge analytikeren posisjonere brillene som et tilbehør, og ikke som en erstattelse av iPhone. CNCB påpeker at dette vil passe godt inn med Apples strategi med å selge bærbart tilbehør - som AirPods og Apple Watches - tilknyttet hovedproduktet iPhone.