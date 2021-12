Giraff kjøper aksjer for 200.000 kroner

Giraff AS, et selskap som er heleid av adm. direktør Børge Astrup i Techstep, har kjøpt 55.000 aksjer i Techstep for 3,62 kroner stykket, tilsvarende 199.100 kroner.

Etter denne transaksjonen kontrollerer Børge Astrup nesten 178.400 aksjer i Techstep.

Mandag formiddag ble det kjent at Techstep selger sine Voice & Contact Center-enheter til Zisson og Soluni Communications for 65,5 millioner kroner.

– Dette er en del av omstillingen vi gjør i selskapet, uttalte Børge Astrup i en kommentar.