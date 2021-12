Britiske konkurransemyndigheter ventes å blokkere Metas kjøp av gif-plattformen Giphy for 315 millioner dollar, melder Financial Times og viser til kilder med kjennskap til saken.

En kunngjøring ventes de kommende dagene.

Det vil i så fall bli første gang at britiske konkurransemyndigheter stanser et oppkjøp utført av et av de større teknologiselskapene, ifølge avisen.

Kjøpet av det populære gif-verktøyet ble offentliggjort i mai i fjor. Prisen på 315 millioner dollar tilsvarer i dag drøyt 2,8 milliarder kroner.

Gransket siden i fjor sommer

Måneden etter startet de britiske konkurransemyndighetene, CMA, en gransking av oppkjøpet. I august kom CMA frem til at Meta, tidligere kjent som Facebook, bør tvinges til å selge Giphy av konkurransehensyn, med 1. desember satt som frist for en endelig beslutning.

Meta uttrykte tydelig uenighet med CMAs foreløpige vurdering i august. Selskapet mener blant annet at konkurransemyndigheten med en slik beslutning skremmer startup-gründere fra å bygge nye selskaper fordi det ikke vil være mulig å selge dem, ifølge Financial Times.

I oktober ble Meta så ilagt en bot på 50,5 millioner pund av CMA. Ifølge det britiske konkurransetilsynet ga ikke Meta dem informasjonen de ba om under granskingen av kjøpet. Meta fikk flere varsler, og tilsynet mente mangelen på respons var med overlegg.