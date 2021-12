Cathie Woods Ark Investment kjøpte over én million aksjer i Twitter, dagen etter at grunnleggeren Jack Dorsey kunngjorde at han går av som konsernsjef.

Ark brukte til sammen 48,9 millioner dollar, over 440 millioner kroner, på å kjøpe 1,1 millioner aksjer i Twitter.

Da Dorsey kunngjorde på mandag at han går av som konsernsjefen for Twitter og teknologisjefen Parag Agrawal overtar, spratt aksjekursen opp nesten 10 prosent, før den endte dagen med en nedgang på 2,7 prosent.

Agrawal tar over som konsernsjef umiddelbart, men Dorsey vil forbli i styret frem til hans periode utløper på generalforsamlingen i 2022.

I tillegg til Twitter kjøpte Ark Invest også 837.000 aksjer i nettmeglerselskapet Robinhood Markets for 21,7 millioner dollar. Dagen før hadde forvalteren kjøpt 915.000 aksjer i nettmeglerselskapet.