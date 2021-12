Amazon kunngjorde gjennom en pressmelding onsdag at de starter opp med 18 nye vind- og solenergiprosjekter i USA og Europa. Til sammen vil de nye prosjektene generere 2 gigawatt (GW).

Amazon har annonsert andre lignende prosjekter tidligere i år, og til sammen vil de produsere 5,6 GW med fornybar energi. Amazon har satt som mål å være drevet av 100 prosent fornybar energi innen 2025.

274 fornybare energiprosjekter

Totalt er Amazon nå involvert i 274 globale fornybare energiprosjekter – hvor av 105 er vind- og solkraftprosjekter, mens 169 er solcelletak på anlegg og butikker over hele verden. Dette gjør netthandelsgiganten til den største bedriftskjøperen av fornybar energi i verden.

– Vi beveger oss raskt og bevisst for å redusere våre karbonutslipp og ta tak i klimakrisen, sier Kara Hurst, visedirektør for bærekraft i Amazon



De nyeste prosjektene skal være i USA, Finland, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia og vil føre Amazons totale forpliktede produksjonskapasitet for fornybar elektrisitet til mer enn 12 GW og 33.700 gigawattimer (GWh) når prosjektene blir fullt operative. Det tilsvarer en strømproduksjon for over 3 millioner husholdninger i USA. Mens mengden utslipp som blir spart av at energien kommer fra rene kilder, tilsvarer årlige utslipp av nesten 3 millioner biler i USA hvert år, eller omtrent 13,7 millioner tonn, hevder Amazon.