Etter flere måneder med kursfall velger tallknuserne i UBS å oppgradere Adevinta-aksjen fra selg til nøytral, samtidig som kursmålet nedjusteres fra 150 til 140 kroner.

Ifølge TDN Finans skriver UBS at Adevinta handles til 30 ganger EBITDA-estimatet for 2022, som fremdeles er med en premie på 20 prosent sammenlignet med resten av sektoren. Historisk har aksjen blitt handlet med en premie på om lag 30 prosent.

Tallknuserne mener også det er en oppside i dagens aksjekurs dersom Adevinta kan levere 15 prosents topplinjevekst til kjernemarkedene på mellomlang til lang sikt. I analysen kommer det også frem at det er en nedsiderisiko dersom ledelsen ikke leverer tosifret omsetningsvekst fra andre halvdel av 2022.

UBS har kuttet sine EBITDA-estimater for 2022 tre ganger i 2021, ifølge TDN Direkt.

Onsdag meldte Adevinta at selskapet har gjennomført et salg av Gumtree Uk og Motors.co.uk til et konsortium, som en del av en tidligere avtale med konkurransemyndighetene i Storbritannia for godkjennelse av selskapets oppkjøp av eBay Classifieds Group.

Onsdag ettermiddag omsettes Adevinta-aksjen for 131,35 kroner, opp 1,4 prosent.