Ordrene har begynt å tikke inn

Se hele kvartalspresentasjonen live her fra klokken 08.30.

ELOP mottok i løpet av tredje kvartal de første ordrene for den håndholdte ultralydscanneren «ELOP Insight» og robotløsningen «Insight Crawler», og de første ultralydscannerne ble sendt til kundene i fjerde kvartal. Simplifai vinner også kontrakter og de månedlige gjentakende inntektene var på én million kroner ved utgangen av tredje kvartal, en vekst på 208 prosent fra år til år.

Omsetningen til ELOP endte på 4,13 millioner kroner, mot null i omsetning i samme periode i fjor.

– Simplifai leverer et sterkt kvartal og vi har blitt testet og sammenlignet med andre løsninger. Det gjør at vi opplever å økt anerkjennelse og aksept i markedet for våre løsninger, sier Bård Myrstad, driftsdirektør i ELOP og adm. direktør i Simplifai.

Kommersialiseringen av «ELOP Insight» fortsetter og selskapet har gjennomført flere tester med industrielle partnere i løpet av kvartalet. Utviklingen av «Insight Crawler» går også i henhold til planen.

– Vi har noen veldig spennende uker og måneder foran oss med fortsatt testing. Vi har som mål å lansere Insight Crawler på slutten av første kvartal 2022, sier Øivind Horpestad, adm. direktør i ELOP.

Teknologiselskapet forventer at enda flere ordre vil gå i boks i fjerde kvartal.

Simplifai sikter mot et mål på tre til fem ganger kontrahert månedlige gjentakende inntekter ved utgangen av 2021, sammenlignet med 2020. Basert på fremgangen i tredje kvartal beholder ELOP sitt langsiktige mål, fremgår det av rapporten.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 57 millioner kroner, og det ble i starten av fjerde kvartal gjennomført en rettet emisjon som ga et bruttoproveny på 100 millioner kroner.

Les hele kvartalsrapporten her.