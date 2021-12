Norwegian Block Exchange vil børsnoteres

Oslo Børs har mottatt søknad fra Norwegian Block Exchange AS (NBX) om opptak til handel på Euronext Growth, fremgår det av en børsmelding fredag.

NBX er en av totalt ni kryptovekslere i Norge under tilsyn fra Finanstilsynet.

Fremtidens finans

Første handelsdag for NBX-aksjen på Euronext Growth er forventet i nær fremtid. Pareto Securities AS er rådgiver for NBX i forbindelse med noteringen. Advokatfirmaet Selmer AS er juridisk rådgiver for NBX, og AGP Advokater AS er juridisk rådgiver for Pareto Securities AS. Corporate Communications AS er kommunikasjonsrådgiver.

– Framtidens finansindustri bygges på blokkjedeteknologi. Vi har en populær og raskt voksende kryptobørs, solid teknologiportefølje og et svært sterkt team. Det er et godt utgangspunkt for å bli en ledende totalleverandør av finansielle tjenester basert på blokkjedeteknologi. Som en del av dette har vi en konkret plan om å bli den første nordiske kryptobanken, og dermed en av de første i verden, sier administrerende direktør i NBX Stig Kjos-Mathisen i en pressemelding.

Hentet 60 millioner i fjor

NBX hentet 60 millioner kroner i egenkapital i desember 2020 og vil ikke hente ytterligere kapital i forbindelse med noteringen på Euronext Growth.

NBX-aksjen har nylig blitt handlet for 8,00 kroner pr aksje i OTC-markedet, noe som gir en markedsverdi på 519 millioner kroner. Dette er en økning på 142 prosent sammenlignet med verdien ved kapitalinnhentingen i desember 2020.

– På nåværende tidspunkt har vi kapital til å levere på de utviklingsplanene vi har, både for teknologi, produkter og kundevekst. Samtidig vil vi som børsnotert selskap være relevante for en større base av investorer og bedre rustet til å dra nytte av kapitalmarkedene når vi trenger det. Noteringen er et kvalitetsstempel for oss, sier Kjos-Mathisen i pressemeldingen.

Bjørn Kjos var først

NBX ble grunnlagt av Bjørn Kjos i 2018. Ideen var å gjøre kryptovaluta lettere tilgjengelig for alle på en trygg måte, og samtidig etablere kostnadseffektive, kryptobaserte betalingssystemer. NBX er registrert hos Finanstilsynet og har til hensikt å få lisens som e- pengeforetak.

– Å bli e-pengeforetak er en viktig milepæl på veien til å bli bank, siden det gir oss mulighet til å tilby betalingstjenester basert på kryptovaluta. Vi bygger sten på sten for å tilby et komplett bank- og betalingstilbud i markedet, utelukkende basert på blokkjedeteknologi og kryptovaluta, sier Kjos-Mathisen.