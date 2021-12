– Jeg tror det er mange institusjoner som kunne tenkt seg å kjøpe aksjer der, men som ikke kan, sier Frank Maaø, telekom- og teknologianalytiker i DNB Markets.

Fredag var han gjest i Økonominyhetene på Finansavisen TV og snakket blant annet op Smartoptics – en aksje han mener er attraktiv, men også for liten til at store investorer klarer å få tak i den..

Smartoptics ble startet i 2006 og ble notert på Euronext Growth på Oslo Børs 3. juni.

Selskapet leverer ulike fiber- og nettverksløsninger, men har et stort potensial utover dagens kurs, mener Maaø.

Aksjen endte fredag opp 4,2 prosent til 9,8 kroner. Maaø har et kursmål på 18,40 og en Kjøpsanbefaling. Her snakker man altså fort en doblingskandidat.

– Jeg tror det selskapet her mest sannsynlig blir kjøpt opp en eller annen gang fordi de er så såpass små, og på et eller annet tidspunkt blir de plagsomme når de blir store nok for de store aktørene – som Cisco, Juniper og andre, forklarer Maaø.

