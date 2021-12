Stabil bitcoin-pris etter kollaps

Bitcoin-prisen stabiliserer seg søndag ettermiddag etter å falt nær 25 prosent fra 57.000 dollar til nesten 43.000 dollar lørdag morgen.

Ifølge CNBC kom nedsalget fredag da investorer rømte kryptovalutaen på frykt for at virusvarianten Omicron vil sette en stopper for den økonomiske innhentingen etter coronavuriset.

Rundt klokken 16:00 norsk tid søndag, koster en bitcoin rundt 49.000 dollar, ifølge Coinmarketcap.com. Kryptovalutaen handles dermed omtrent 30 prosent lavere enn toppnoteringen på 69.000 dollar i november.