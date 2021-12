Ny finansdirektør i Techstep

Anita Huun er utnevnt til finansdirektør i Techstep, ifølge en melding tirsdag.

Huun kommer fra rollen som finansdirektør i Cappelen Damm. Hun har videre også vært finansdirektør i Microsoft Norge.

Huun vil tiltre stillingen 1. mars 2022, og vil ta over for Marius Drefvelin, som vil gå over i et annet selskap. Drefvelin vil fortsette i selskapet til 28. februar 2022.