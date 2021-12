Med økt fokus på Europa og nedsalg andre steder, beveger Adevinta seg i en strategisk retning Arctic Securities liker. De er imidlertid noe skuffet over det langsiktige inntjeningspotensialet innen Transactional i etterkant av selskapets kapitalmarkedsdag.

Arctic nedjusterer kursmålet til 170 kroner pr. aksje fra tidligere 200 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling, fremgår av en oppdatering tirsdag.

Arctic har etter kapitalmarkedsdagen senket sitt EBITDA-estimat for 2022 og 2023 med om lag 15 prosent, som både reflekterer fortsatt «utvannede» marginer innen Transactional og kortsiktig motvind innen Motors. Meglerhuset bemerker at komponentmangelen gir betydelige estimatkutt innen Motors, men at dette i tråd med ledelsens forventninger vil returnere til normalen i andre halvdel av 2022.