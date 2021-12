Samsung Electronics slår sammen sine virksomheter for mobil og forbrukerelektronikk i en ny SET-divisjon, går det frem av en melding fra selskapet tirsdag.

Samtidig utnevner selskapet to nye konsernsjefer, Kyehyun Kyung og Jong-Hee Han. Disse skal i tillegg lede hver sin divisjon, henholdsvis DS-divisjonen (device solutions, halvledere) og den nye SET-divisjonen.

Restruktureringen er den største i Samsung siden 2017, da tre sjefer ble utnevnt for tre separate divisjoner. Motivet er å forenkle struktur, og spisse fokuset mot vekst i halvledervirksomheten.

– Beslutningsprosessene kan gå raskere, sier Meritz Securities-analytiker Kim Sun-woo til Reuters.

De to nyfusjonerte divisjonene er svært ulike i størrelse. Mobildivisjonen omsatte i tredje kvartal for 3.360 milliarder won (2,84 milliarder dollar), sammenlignet med 760 milliarder won for forbrukerelektronikkdivisjonen.

Samsung Electronics steg 1,4 prosent på Seoul-børsen tirsdag.