Bekrefter avtale for strekkodeleser

poLight har fått bekreftet en såkalt «design win» for et produkt for strekkodeavlesning, melder det Horten-baserte linseteknologiselskapet tirsdag.

Kunden navngis ikke på nåværende tidspunkt.

Produktet er ifølge poLight utviklet for dynamisk innhenting av strekkoder i et høyhastighets produksjonsmiljø. Selskapet venter at det vil bli lansert på markedet nå i desember.

«Dette gir oss en ny referanse i det industrielle markedet», kommenterer poLight-sjef Øyvind Isaksen i meldingen.