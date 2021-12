Da Skitude Holding la frem resultatene for andre kvartal i regnskapsåret 2021/2022, kunne de vise til et driftsresultat på minus 25 millioner kroner. Den rapporterte omsetningen kom på 9,1 millioner kroner, mens ebitda endte på minus 15 millioner kroner.

Skitude har et regnskapsår som går fra 1. mai til 30. april.

Selv om tallene var røde for selskapet, mener analytikerne Kristian Spetalen og Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities at Skitude beveger seg i riktig retning.

Arctic har en kjøpsanbefaling på selskapet og et kursmål til 10 kroner. Det er mer enn en tredobling fra dagens kurs.

Skitude Holding Norsk, børsnotert selskap som tilbyr heiskortteknologi og community-løsninger til over 300 resorter med 2 millioner registrerte brukere.

Etablert i 2019 etter fusjon mellom Yngve Tvedts Skioo og spanske Skitude.

Adm. direktør er Bent Grøver.

Blant investorene er Aksel Lund Svindal, Stein Erik Hagens Canica og Investinor.

Ble børsnotert på Euronext Growth i desember 2020.

Venter omsetning på 85 mill.

Estimerte årlige gjentagende B2B-inntekter ved slutten av november var 7 millioner euro, og basert på dette tror Arctic-analytikerne at selskapet vil avslutte sesongen med nærmere 85 millioner kroner i omsetning. Det vil i så fall være betydelig mindre enn de 150 millionene som meglerhuset har som ikke-oppdatert estimat.

Samtidig skriver Spetalen og Bjerke i oppdateringen at de venter at ebitda vil komme på minus 27 millioner kroner. Med 111 millioner kroner fortsatt i egenkapital beregner analytikerne at selskapet kan fortsette å brenne penger i tre år til hvis de ikke klarer å øke omsetningen med 50-60 millioner kroner. Det tilsvarer en årlig vekstrate på 18 prosent over i løpet av de neste tre årene.

Skitude holdt tirsdag ekstraordinær generalforsamling hvor det ble bestemt å endre navn til Canopy Holding. Navnendringen skal reflektere selskapets flermerkestrategi, fremfor bare vintersesongen som det tidligere navnet refererte til.

I tillegg ble utløsningsprisen på tildelte opsjoner halvert til 3,35 kroner, da styret ikke lenger fant programmet tilstrekkelig attraktivt lenger. Noe Arctic-analytikerne synes både var rettferdig og nødvendig.