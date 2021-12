Ser over 50 prosent oppside for tech-aksje

ABG Sundal Collier gjentar nå sin kjøpsanbefaling på elbilladerselskapet Zaptec, og beholder samtidig kursmålet på 95,00 kroner.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 63,00 kroner, noe som tilsier at ABG ser en oppside på drøyt 50 prosent.

«Vi gjentar at Zaptec er satt til å dra fordel av en av de sterkeste globale megatrendene: endringen i verdens bilpark. Triggere for Zaptec på kort sikt omfatter en ytterligere produksjonspartner (i desember), fortsatt sterk salgsvekst for elbiler og sterke bruttomarginer», skriver meglerhuset med analytiker Petter Nystrøm i spissen.

Estimatkutt

Meglerhuset kutter imidlertid sitt omsetningsestimat for fjerde kvartal fra 170 millioner kroner til 135 millioner, men analytikeren påpeker at dette fortsatt representerer en solid vekst for Zaptec over året på rundt 70 prosent, men at den kvartalsvise veksten flater ut.

Bakgrunnen for estimatkuttet er at salgsvolumet av elbiler kun vokste 3 prosent år over år i oktober, drevet av lav kampanjeaktivitet fra Tesla og chipmangel. I tillegg mener meglerhuset at komponentmarkedet nå er noe mer utfordrende for Zaptec. De påpeker imidlertid at dette ikke er selskapsspesifikt, men gjelder hele bransjen.

« Når det gjelder komponentmangelen har vi forstått det som at Zaptec har bestilt store volumer for 2022, og at de føler seg relativt komfortable. I tillegg vil produksjonskapasiteten også øke i 2022 for deres produksjonspartner Westcontrol, samt at det er ventet annonsering av en ytterligere produksjonspartner innen kort tid», skriver Nystrøm.