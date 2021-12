I anledning at Magnus Carlsen vant sitt femte VM-gull i sjakk på fredag, feirer Play Magnus Group med å gi bort Genesis NFT-er på Concordium Blockchain.

«Jeg satte pris på NFT-trofeet mitt forrige sesong og er spent på at vi nå vil være det i stand til å gi bort flere NFT-er (non-fungible tokens) til våre fans og bygge en samlers samfunn,» heter det i en kommentar fra den nyslåtte verdensmesteren.

Play Magnus er også i ferd med å inngå et nytt parterskap med Chess Champs, en ledende leverandør av sjakk-NFT-er, til å skape NFT-er myntet på det nye Concordium Blockchain.

Grunnlagt av Saxo Bank-gründer

GRÛNDER: Lars Seier Christensen er en av Danmarks rikeste menn. Foto: Bloomberg

Concordium blockchain er en blockchain-plattform med kostnadseffektive og lavutslippstransaksjoner. Selskapet ble grunnlagt av Lars Seier Christensen, som blant annet var en av grunnleggerne til danske Saxo Bank i 1992.

«Concordiums tilnærming til blockchain er interessant for bedrifter som ønsker å lede an inn i metaversen mens de lever opp til det høyeste standarder. Vi mener det er et stort bruksområde her i sjakkverden og er stolte av å samarbeide med de mest strategiske og innovative innen sport», heter et i en kommentar fra Christensen.

«NFT-er representerer måten vi kan engasjere oss med fansen på i fremtiden. Concordiums evne til å redusere transaksjonsgebyrer, være miljøvennlig og tillate oss å tilby kompatible NFT-er i ethvert fremtidig scenario er viktig,» sier konsernsjef for Play Magnus, Andreas Thome.