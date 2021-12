Green Mountain har kjøpt en 53 000 kvadratmeter stor tomt i tilknytting til et eksisterende anlegg i Enebakk.

Prislappen på utbyggingen er på 550 millioner kroner.

Green Mountain var tidligere eid av Smedvig-familien, og ble i juli i år solgt for 7,6 milliarder kroner til Azrieli Group. Dette er den første ekspansjonen selskapet gjør etter eierskiftet.

Byggearbeidet er allerede i gang og selskapet regner med å ferdigstille bygget i november 2022. Pr. dags dato leverer anlegget på Enebakk 8 megawatt (MW), og med den nye utvidelsen skal de nå en kapasitet på 21.5 MW.

Selskapet skal fortsette å utvikle tomten til det når full kapasitet på 75 MW. Derimot er det usikkert når denne kapasiteten er nådd.

– Mer utbygging er blant annet avhengig av markedet, og tilgang på strøm og areal. Det kan gå fort og det kan ta noen år. Det viktigste er at vi har tilrettelagt å vokse på Enebakk, sier Tor Kristian Gyland, adm. direktør i Green Mountain.

FORTSETTER Å VOKSE: Her ved Tor Kristian Gyland, adm. direktør i Green Mountain. Foto: Green Mountain

100 % fornybart

Det nye datasenteret skal ifølge selskapet driftes på 100 prosent fornybar energi. I tillegg planlegges det også å koble det til det lokale fjernvarmenettet. Da kan restvarmen benyttes til å varme opp husholdninger i nærområdet.

Et datasenter produserer mye varme som går opp i løse luften. Derimot har selskapet tidligere kommet opp med måter de kan utnytte denne varmen på. De jobber blant annet med Norwegian Lobster Farm som er i planleggingen av å drive oppdrettsanlegg av hummer innenfor Green Mountains gjerder på Rennesøy. Her er tanken at Green Mountain skal levere restvarme fra datasenteret.

– Det viktigste er at vi alltid prøver å finne gode løsninger for å bli mer bærekraftige, sier Gyland.

Lokalt samarbeid

HR-direktør Irene Vikingstad hevder at utbyggingen vil resultere i indirekte og direkte arbeidsplasser for regionen.

Et datasenter er i stor grad selvdrevet og det er tidligere stilt spørsmål til hva slags type arbeidsplasser selskapet faktisk genererer.

– Hva slags arbeidsplasser er det snakk om?



– I selve byggeperioden som går over ett år skal vi engasjere et sted mellom 100 og 200 ansatte som er direkte tilknyttet selve utbyggingen. Etter utbygging vil det være behov for å forvalte bygget. Da snakker vi om alt fra vakt og sikring til teknikere i faste arbeidsplasser lenge etter at utbygging er ferdig, sier Gyland.

Selskapet har tett kontakt med kommunen og ordfører Hans Kristian Solberg (Sp) som stiller seg positiv til selskapets vekstplaner.

– Det er positivt at kommunen får flere arbeidsplasser innen en grønn vekstindustri, sier Solberg.