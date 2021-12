Konsernsjef, direktør og styremedlem kjøper aksjer i ELOP

Øivind Horpestad, styreleder og konsernsjef i Elop, har gjennom Gimle Invest kjøpt like over 55.000 aksjer i selskapet.

Kristian Lundkvist, styemedlem i selskapet, har kjøpt samme antall aksjer.

Bård Myrstad, driftsdirektør i selskapet og konsernsjef i Simplifai, har kjøpt rett under 28.000 aksjer.

Samtlige aksjer ble kjøpt til snittkurs 3,61 kroner pr. aksje, hvilket gir totalsum på henholdsvis liker under 200.000 kroner for Horpestad og Lundkvist, og 100.000 kroner for Myrstad.

Horpestad eier 8,9 millioner aksjer etter transaksjonen, Lundkvist 6,2 millioner og Myrstad 4,5 millioner.