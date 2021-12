Autostore tapte søksmål

13. desember kom dommer Charles Bullock i International Trade Commission (ITC) med en initiell kjennelse i saken Autostore anla mot Ocado Group og enkelte av dets tilknyttede selskaper i oktober 2020.

Kjennelsen anbefaler at Ocado kan fortsette å importere Ocado Smart Platform (OSP) til USA, opplyses det i en børsmelding fra Autostore tirsdag, hvor det vises til at kjennelsen fant at visse av selskapets patenter var ugyldige.

Beslutningen har ingen innvirkning på AutoStores muligheten til å selge produktet sitt i USA eller globalt, opplyses det i meldingen.

AutoStore har til hensikt å utfordre kjennelsen for den fullstendige kommisjonen, som vil vurdere funnene og forventes å avgi en endelig avgjørelse i april 2022.