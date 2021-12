Styremedlem kjøper flere Otello-aksjer

Styremedlem Anooj Unarket i Otello Corporation har på vegne av visse relaterte parter kjøpt nesten 15.600 nye aksjer i selskapet til en kurs på 27,85 kroner stykket, tilsvarende 434.000 kroner.

Etter denne transaksjonen har Anooj og relaterte parter litt over 26,57 millioner aksjer i Otello Corporation.

Melqart Opportunities Master Fund Ltd solgte nylig 2,75 millioner aksjer i selskapet, noe som førte til at eierandelen til storaksjonæren falt under 5 prosent. Etter transaksjonen eier fondet 3,63 millioner Otello-aksjer, som tilsvarer en eierandel på 3,23 prosent.