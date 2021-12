Cyviz får kontrakt i Midtøsten til 18 mill.

Cyviz har blitt tildelt to kontrakter for kommando- og kontrollrom, rom for krisehåndtering og styrerom i Midtøsten til en totalverdi av 18 millioner kroner.

Kundene er innen offentlig forvaltning og i olje- og gassektoren, opplyses det.

Med samhandlings- og visualiseringsløsningen fra Cyviz er kundenes mål å øke effektiviteten og hastigheten på å ta beslutninger i sanntid.

– Cyviz har en sterk posisjon i Midtøsten, og vi fortsetter å vinne nye forretninger takket være våre standardiserte løsninger og de fremragende leveransene fra det regionale teamet, sier Espen Gylvik, administrerende direktør i Cyviz