Apple planlegger en ny satsing til sin produktlinje – en enhet for AR – augmented reality, eller utvidet virkelighet på norsk.

Wamsi Mohan, analytiker i Bank of America, har oppgradert Apple-aksjen til kjøp fra hold, ifølge Marketwatch. Dels på grunn av optimisme knyttet til AR-enheten han tror vil komme på markedet mot slutten av 2022 eller starten av 2023.

– Vi ser på denne teknologien som en game changer fordi det vil gjøre det mulig med mange nye applikasjoner som trenger høyhastighets hardware, sier Mohan i et notat.



Utallige bruksområder

Utvidet virkelighet gjør det mulig for folk å se digitale effekter over den virkelige verden vi ser rundt oss.

Et eksempel på dette er Posten-appen som gir deg mulighet til å se hvor stor pakken som er på vei til deg er, før du får den. Du vender kameraet mot et bord, mobilen regner ut størrelsen og viser deg hvor stor pakken din er i forhold til omgivelsene.

Mohan peker på hvordan Apple-aksjen har beveget seg etter tidligere store produktlanseringer og tror muliplene kan bevege seg høyere også denne gangen.

– Apple kan ta godt betalt for AR/VR-briller. En slik enhet vil også gi ytterligere inntjening i form av salg av flere AR/VR-kompatible applikasjoner, sier Mohan.

Slik kan Apple-brillene se ut. Foto: iDropNews

Flere inntektskilder

Han trekker frem at det også muligens vil gi et oppsving i salget av kraftigere iPhoner som kan støtte mer krevende programvare.

– Ettersom apper får flere funksjoner trengs det mer kraft for å kjøre dem. For å utnytte dette på best mulig måte, må forbrukerne kjøpe kraftigere telefoner med 5G-muligheter.

Mohan har hevet kursmålet sitt i Apple til 210 dollar fra 160. Det impliserer en oppside på hele 20,7 prosent fra gårsdagens sluttkurs. Apple-aksjen er opp 30 prosent hittil i år.