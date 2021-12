Carasent kjøper Medrave Software for 134 millioner kroner

Carasent har gjort et oppkjøp av Medrave Software AB, inkludert det norske datterselskapet Medrave Software AS, for 134 millioner svenske kroner, ifølge en melding onsdag.

Selskapet har mer enn 260 kunder i Sverige og Norge med om lag 60 prosent av omsetningen i 2020 fra offentlig sektor. Selskapet har pr oktober 2021 om lag 23 millioner svenske kroner i omsetning og seks millioner svenske kroner i ebitda. Årlige gjentagende inntekter er om lag 22 millioner svenske kroner.

Oppgjøret av transaksjonen vil være gjennom 110 millioner svenske kroner i kontanter og 23,75 millioner kroner i vederlagsaksjer i Carasent, tilsvarende 627.391 aksjer.

Carasent vil holde et webinar for å presentere oppkjøpet 16. desember klokken 08.