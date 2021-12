Kalera får kursmålet sitt nedsatt med en fjerdedel, fra 24 til 18 kroner pr. aksje av Pareto Securities. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen på selskapet, opplyser selskaoet i en oppdatering mandag.

Antall lokasjoner skal kuttes fra 50 til 38 og meglerhuset mener dette også vil redusere estimatene for ebitda de neste to årene med 11 millioner i 2022 og 17 millioner i 2023, skriver TDN Direkt.

«Vi ser også økt finansieringsrisiko ettersom den nye utbyggingsplanen krever mer kapital. Til tross for dette styrkes det langsiktige potensialet ettersom nye lokasjoner blir større og mer lønnsomme,» skriver meglerhuset i oppdateringen.

Kalera Landbruksteknologiselskap som dyrker et bredt utvalg av salater, babygrønnsaker, urter og spiselige blomster i hydroponiske gårder som bruker renromsteknologi.

Fra topp til bunn

Kalera skulle ta verden med storm, med et moderne og digitalisert jordbruk. Men det siste året har aksjen gått fra all time-high til all time-low.

I sommer kom beskjeden om at meglerhuset ABG Sundal Collier kuttet både kursmålet og estimatene for Kalera, etter at selskapet fortalte om utfordringer med strømmen og lysene i drivhusene. Det børsnoterte selskapet meldte selv at problemene ville påvirke inntektene deres i juni og juli, og dette fikk analytiker Bengt Jonassen til å kutte kursmålet fra 45 til 39 kroner per aksje.

I høst har flere fulgt etter. Både Arctic Securities, Pareto Securities og DNB Markets har nylig nedjustert sine kursmål.

Aksjekursen til Kalera, som er notert på Euronext Growth, har falt ytterligere i hele høst, og kom på rekordlave 11,40 kroner per aksje på fredag.