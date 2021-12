Energi.ai skal levere fullautomatisert karbonregnskap som dekker det fulle omfanget av Greenhouse Gas Protokollen, som er en internasjonal standard for beregning av klimautslipp.

Energi.ai, som ledes av gründer Anders H. Lier, skal integreres i skyløsningen til 24SevenOffcie og rulles ut til 62.000 bedrifter i Norge og Sverige.

Et dataproblem

«Vi ser sterkt økende CO2-skatter og det vil komme langt flere regulering for rapportering av CO2-utslipp for bedrifter. Sammen med 24SevenOffice har vi en enestående rekkevidde. Vi vil sette bedriftene i stand til å ta handlinger for å bli en Net Zero bedrift», sier Lier i en kommentar.

Ifølge Lier er bærekraft er et dataproblem. Han sier Energy.ai skal være den første til å samle all relevant data slik at vi får selvkjørende karbonregnskap.

24SevenOffice er utvikler og selger skybaserte ERP-løsninger til bedrifter i Norden.

«ESG står høyt på vår agenda. Sammen med Energi.ai blir vi ledende på ESG-rapportering blant ERP-aktører i verden,» sier Eirik Aalvik Stranden, konsernsjef i 24SevenOffice i en kommentar.