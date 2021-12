Arribatec omrokkerer blant toppene

Arribatec har utnevnt Geir Johansen til ny adm. direktør og Per Ronny Stav til driftsdirektør, effektivt fra 1.januar 2022, opplyses det i en børsmelding.

Johansen var tidligere finansdirektør i Arribatec, mens Stav var tidligere adm. direktør i selskapet.

– Vi er glade for å kunngjøre de nye rollene for Per Ronny og Geir, når vi nærmer oss 2022, et transformasjonsår for implementeringen av vår internasjonale vekststrategi (…), sier styreleder i selskapet, Martin Nes.