I 2020 skal influenseren Huang Wei, også kjent som Viya, ha solgt varer for beløp tilsvarende 45 milliarder kroner på Alibaba. Det vil Beijing ha en del av.

Influenseren Huang Wei, også kjent som Viya, er en av de store stjernene på den Alibaba-eide markedsplassen Taobao. Mandag ble hun ilagt straffeskatt, forsinkelsesgebyrer og bøter på 1,34 milliarder yuan (omtrent 210 millioner dollar) av kinesiske myndigheter, melder Bloomberg.

Ifølge meldingen myndighetene sendte ut skal Huang ha unngått skatter på 643 millioner yuan ved å skjule inntekter og å oppgi feilaktige opplysninger i 2019 og 2020.

Det offisielle nyhetsbyrået Xinhua melder tirsdag at «regjeringen må bli bedre på å koordinere og å trappe opp tiltak for å regulere strømmeindustrien og å slå ned på skatteunndragelse.»

Lokale skattemyndigheter i byen Hangzhou var de første til å mistenke skatteunndragelse, men Huang skal ikke ha reagert på gjentatte påminnelser, heter det videre.

Unnskyldning

Influenseren, som ifølge tech-nettstedet 36kr.com solgte for over 31 milliarder yuan (nesten 5 milliarder dollar) i 2020, var raskt ute med en unnskyldning på sin Twitter-lignende Weibo-konto. «Jeg føler meg veldig skyldig, aksepterer beslutningen helt og fullt og vil aktive samle inn midler for å betale bøtene innen fristen», skrev hun.

Episoden signaliserer ifølge Bloomberg at Beijing nå har rettet sin oppmerksomhet mot den kommersielle og lite regulerte strømmeindustrien, i det som ser ut til å inngå i president Xi Jinpings «common prosperity»-kampanje for en jevnere fordelt velstandsutvikling der målet er å bygge opp en mer forbrukerdrevet økonomi.

Signaleffekt?

Det at kinesiske myndigheter nå «tar» en såpass høyt profilert influenser kan skremme aktører og merker som benytter seg av formatet til å drive opp salget, ikke bare hos Alibaba, men også andre, konkurrerende plattformer.

Hueng-boten kommer etter at to andre influensere, Zhu Chenhui og Lin Shanshan, i september ble bøtelagt med 15 millioner dollar for skatteunndragelse. Deres Taobao- og Weibo-sider er nå blanket ut.

Alibaba falt mandag 5,8 prosent i New York, men bare 0,5 prosent i Hongkong tidligere tirsdag. Andre kinesiske strømmeoperatører, som Bilibili, falt over 11 prosent i New York og mer enn 4 prosent i Hongkong.