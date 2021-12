Zwipe inngår pilotsamarbeid i Irak

Zwipe og International Network for Cards and Digital Payment Services (INC) skal ha den første biometriske betalingskortpiloten i Irak, opplyser selskapet onsdag.

I samarbeid med Zwipe vil INC innlemme biometriske betalingskort i sin portefølje og tilby det som et standard betalingsprodukt til sine klientbanker i det irakiske markedet.



Samarbeidet ble til gjennom INCs strategiske partner Nymcard som jobber med Zwipe for å fremme biometriske betalingskort til Mena-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika).

Daglig leder for Zwipe i Mena-regionen, Ramzi Saboury, er glad for avtalen og og viser til at Irak er et stort marked med enorme vekstmuligheter.

–I tillegg er det verdt å nevne at Iraks sentralbank allerede har støttet vårt initiativ med biometriske betalingskort til Irak, og oppmuntrer alle irakiske banker til å være en del av denne spennende innovasjonen, sier Zwipes daglig leder for Mena-regionen, Ramzi Saboury.