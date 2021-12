Nevner fem grunner til at Apple er 15 prosent for billig

Analytiker Jim Suva i Citi Group har ifølge CNBC hevet sitt kursmål på Apple fra 170 dollar pr. aksje til 200 dollar – en oppside på nær 16 prosent.

Han mener det er flere misforståelser som gjør at aksjen nå er underpriset. Han anerkjenner at «regulatorisk risiko fremdeles er overhengende for aksjen, men anser dette som en headline risk (bevegelser i aksje som følge av nyhetsartikler, journ.anm.) heller enn fundamental risiko».

– Apples nåværende markedsverdi reflekterer ikke nye produktlanseringer. Dette vil endres med lanseringen av den nye AR/VR-enheten i 2022, sier Suva.

Den overspilte uroen knyttet til regulatoriske utfodringer samt Apples nye AR-satsing, er to av grunnene til at Suva tror på et godt år for Apple i 2022.

Andre grunner er fortsatt inntektsvekst og stadig økende mengde av rykter knyttet til Apples nye elbil, som er ventet å komme på markedet i løpet av tiåret.

Suva tror også mange investorer vil flykte til kvalitetsaksjer i 2022, som Apple jo er.

– I april 2022 venter vi at Apple vil annonsere aksjetilbakekjøp på 90 milliarder dollar. Vi venter også at utbyttet vil bli økt til 10 prosent, heter det i notatet.



Apple-aksjen er hittil i år opp 30 prosent og har steget 4,7 prosent i desember tross en volatil måned.