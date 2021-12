Nordic Unmanned sikrer avtale med Equinor – nedjusterer guidingen

Nordic Unmanned har blitt tildelt en kontrakt av Equinor for dronetjenester på norsk sokkel. Fullt utnyttet er kontraktsverdien på 2,7 millioner euro inkluderer opsjoner over de neste 12 månedene, med oppstart 3. januar.

Selskapet opplyser i en annen melding at for å oppfylle kontrakten med Equinor er det gjort endringer i planene for et Schiebel Camcopter-system. Arbeidet i Brasil gjennom et felleseid selskap ventes nå å gi omsetningseffekt tidligst i andre kvartal 2022, mot den tidligere forventningen som var i 2021.

For å sikre kapasitet for den brasilianske operasjonen og fremtidig vekst, vil det bli satt i gang anskaffelsesforhandlinger for Nordic Unmanneds fjerde Schiebel S-100 Camcopter-system.

Selskapet venter at omsetningen for 2021 vil bli på litt over 100 millioner kroner, og at den justerte EBITDA-marginen blir lavere enn tidligere angitt.