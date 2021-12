EcoOnline har i dag kjøpt e-læringsselskapet Munio AS for 58 millioner kroner.

Det Horten-baserte selskapet, med 19 ansatte, forventer å omsette for 20 millioner kroner i 2021, med årlig gjentakende inntekt (ARR) på 10,5 millioner kroner og et EBITDA-resultat på to millioner kroner.