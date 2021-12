Bloomberg Intelligence-analytiker Matthew Kanterman tror Tencent fort kan selge seg ned i andre selskaper etter dagens JD-utbytte.

Torsdag ble det kjent at Tencent deler ut det meste av sine aksjer i netthandelskjempen JD.com som utbytte til aksjonærene. Utbyttet lyder på 16 milliarder dollar, og senker eierandelen fra 17 til 2,3 prosent. Aksjene som deles ut, representerer 15 prosent av utstedte JD-aksjer.

– Tencent forklarer seg med at JD er selvgående og kan finansiere seg selv, men et bakteppe for dette er antimonopol-korstogene som pågår i Kina. En del av bekymringen tilknyttet Tencent har vært å skape rettferdig konkurranse med andre applikasjoner og tjenester, hovedsaklig fra Alibaba (for eksempel Taobao og Tmall), sier senioranalytiker Matthew Kanterman i Bloomberg Intelligence til nyhetsbyråets TV-kanal.

– Tencent har mange tentakler

Han mener torsdagens grep fra Tencent kan bli sett som et tiltak for å lette på de regulatoriske bekymringene, og å bryte ned barrierene mellom de konkurrerende tjenestene.

– Hvis det er tilfellet, kan situasjonen åpenbart bli at Tencent ser etter å redusere eierandelen i andre handelsplattformer som Pinduoduo og til og med videodelingsappen Kuaishou. Tencent har mange tentakler spredt utover en rekke forskjellige selskaper, og flere av disse eierandelene kan bli frigjort om alt dette er drevet av antimonopol-korstogene, fortsetter Kanterman.

JD.com falt over 7 prosent i Hongkong torsdag, mens Tencent steg over 4 prosent.