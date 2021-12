Har steget voldsomt de siste årene: Analytikere mener disse aksjene har mer å gå på

Halvlederaksjer har nå gjort det svært godt i snart tre år. Analytikere hos blant andre Goldman Sachs, JPMorgan og Evercore mener nå at flere av disse aksjene har mer å gå på, skriver CNBC.

«Med forsyningsbegrensninger som påvirker nesten alle deler av forsyningskjeden, har vi ropt «stronger for longer». Vi ser minst 10 måneder til med oppside», skrev Evercore i en oppdatering før jul.

Deutsche Bank mener ifølge nettstedet at sektoren også drar nytte av trender som veksten av nettskyen, 5G og autonome kjøretøy, mens Wells Fargo og Evercore har bemerket den økende populariteten til metaverse, kunstig intelligens og HPC (high-performance computing).

Favorittaksjer

Ifølge CNBC er det særlig fire aksjer som utpeker seg som investeringsbankenes halvleder-favoritter. Blant disse finner vi Nvidia, som JPMorgan mener vil fortsette å dra nytte av særlig PC-spilling, datasentre/databehandling og autonom kjøring. Det siste året er aksjen opp solide 140 prosent.

Også Micron trekkes frem. Aksjen, som er opp 34 prosent de siste tolv månedene, er Wells Fargos toppvalg innen sektoren. Investeringsbanken bemerker blant annet at selskapet har rapportert sterk salgsvekst til bilmarkedet, et segment hvor Micron har en markedsandel på rundt 50 prosent.

Blant andre JPMorgan og Goldman Sachs liker ifølge CNBC også Broadcom, og førstnevnte har «konstruktive» vekstutsikter for aksjen i 2022, drevet av en sterk ordrebok. Banken har også spådd tosifret utbytteøkning i 2022, for aksjen som har klatret over 50 prosent i år.

Den siste aksjen som løftes frem er Marvell, som JPMorgan mener vil ha en sammensatt vekstrate over bransjesnittet på 15-20 prosent i neste år. I 2021 er Marvell-aksjen opp over 90 prosent.