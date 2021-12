Hav Group-datter har sikret en ny batteri- og kontrollsystemkontrakt

Norwegian Electric Systems (NES), et datterselskap av Hav Group, har blitt tildelt en kontrakt av Peak Marine Tech AS for levering av batteri- og kontrollsystemer til «Fjord Connector», ifølge melding onsdag.

I henhold til kontrakten skal NES levere et komplett batterisystem og oppgradere kontroll- og automasjonssystemer på fartøyet, i tillegg et oppsett for lading i havn.

Det er ikke oppgitt en kontraktsverdi og levering er i andre kvartal 2022.