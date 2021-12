Xplora inngår bærekraftssamarbeid

XPLORA

Xploras Goplay-plattform er valg av UN Global Cities i et FN-prosjekt for å bygge opp netto nullustlipps byer, ifølge en børsmelding torsdag ettermiddag.

Innen 2030 er nemlig FNs målsetning at 10.000 byer verden over skal være netto null-byer. I løpet av de neste 12 månedene er målet at den første pilotbyen skal bli selvforsynt på fornybar energi.

Xploras Goplay-plattform vil spille en viktig rolle som datakilde.

Det første pilotprosjektet starter opp tidlig i 2022.