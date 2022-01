Til tross for store begrensinger innen reiser og forsyningsproblemer, har alle de store indeksene oppnådd rekordnivåer i løpet av 2021.

Dette har fått sjefanalytiker Daniel Newman i Futurum Research, et analyse- og rådgivningsselskap med fokus på på digital innovasjon og industritrender, til å sette opp en liste over noen av de store megatrendene innen teknologisektoren, og hvilke selskaper som han mener er best rustet for det nye året.

Cloud computing

ANBEFALES: Amazon. Her ved grunnlegger Jeff Bezos. Foto: Bloomberg

Innen skytjenester anbefaler Newman Bezos' Amazon. Amazon har en ledende posisjon innen skytjenester og passerte nylig 16 milliarder dollar i omsetning i kvartalet. Amazon-aksjen har ikke gjort det så bra i år, og med økning på bare 4,8 prosent i år (pr. 28. des.) har aksjen også kommet bak S&P 500-indeksen med 0,26 prosent. Newman mener likevel at skyinvesteringer blant bedrifter ikke vil avta.

«Jeg forventer at det nye året blir bedre for Amazon-aksjonærene,» skriver sjefanalytikeren.

Et annet selskap å holde øye med innen cloud computing er, ifølge Newman, Oracle. Selskapet steg 37 prosent i fjor, og nå analytikerne hos Futurum Research venter at selskapet er rigget for ytterligere vekst.

Metaverse

Til tross for at Meta Platforms (Facebook) får mye av æren for utvidelsen av metaverset, er det imidlertid et annet selskap sjefanalytikeren vil fremheve – Roblox. Ifølge Marketwatch har Roblox brukt 17 år på å skape opplevelser som kan betraktes som metaverse.