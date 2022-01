I en episode av Lex Fridman-podkasten som ble sluppet forrige uke, ble Musk spurt om når han mener at SpaceX klarer å frakte mennesker til Mars, skriver Business Insider.

Etter en 20 sekunders pause svarer milliardæren: «beste utfall vil være om fem år, og verste utfall vil være om ti.»

Avgjørende faktorer

Musk fortalte Fridman at de avgjørende faktorene inkluderte «konstruksjon av kjøretøyet,» og la til at «Starship er den mest komplekse og avanserte raketten som noen gang er laget.»

Starship er en fullt gjenbrukbar bærerakett under utvikling av SpaceX, med det ultimate formålet å muliggjøre Mars-utforskning og kolonisering. Raketten i rustfritt stål er den største og kraftigste som er konstruert så langt. Den består av en Super Heavy booster-trinn og et Starship-romfartøy, begge drevet av Raptor-rakettmotorer som brenner flytende oksygen og flytende metan.

– Den grunnleggende optimaliseringen av Starship er å minimere kostnaden pr. tonn i bane og til slutt kostnaden pr. tonn til overflaten av Mars, sa Musk til Fridman på podkasten.

SPRØ VITENSKAPSMANN: Elon Musk. Foto: Bloomberg

Musk la også til at «ingen sum i verden» kan få deg en billett til Mars akkurat nå.

Eksperter tviler

Musk sa i et intervju på lydappen Clubhouse i februar at det vil ta «fem og et halvt år» før et bemannet oppdrag fra SpaceX sin Starship-rakett kan lande på den røde planeten.

Musk tvitret i mars at romfartsselskapet hans ville lande sine Starship-raketter på Mars «i god tid før» 2030. Eksperter sa tidligere til Insider at det kan ta lengre tid enn han forutsier hvis ting ikke går helt etter planen under de tre gjenværende lanseringsmulighetene før 2026.

Musk planlegger til slutt å bygge 1.000 Starship-raketter og skyte opp tre av dem om dagen for å fly én million mennesker til den røde planeten.