Buffetts investeringspartner dobler i kinesisk tech-gigant

Daily Journal Corp., et avis- og softwareselskap som har Charlie Munger som styreleder, har doblet beholdningen i den kinesiske internettgiganten Alibaba de siste månedene.

Munger-selskapet eide like over 600.000 aksjer i selskapet ved årsslutt i 2021, opp fra like over 300.000 i slutten av september, ifølge en kvartalsrapportering hos SEC.

Investeringene i Wells Fargo og Bank of America var uendret.

Munger er også nestleder i Warren Buffetts Berkshire Hathaway og sa i april at selskapet trengte alternativer til kontanter. Han vendte dermed oppmerksomheten mot aksjer da rentene var lave.