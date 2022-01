– Salget de har levert nå er at de har levert på backlog i andre og tredje kvartal. Selskapet har ikke nødvendigvis de største utfordringene med komponentmangel, sier Nystrøm i intervjuet.

Han mener elbillading er et marked som kan vokse «i mange tiår».

Tirsdag kveld leverte Zaptec nøkkeltall for fjerde kvartal som viste at salget i fjor mer enn doblet seg til 488 millioner, tilsvarende 122 prosent vekst fra 2020.

Samtidig steg den internasjonale salgsandelen fra 31 til 49 prosent i fjerde kvartal, mot samme periode året før.

Analytikeren i ABG Sundal Collier mener det er et viktig poeng at tallene også indikerer at de har tatt igjen etterslepet i bestillinger fra i sommer og i høst, og at den halvledermangelen som blant annet rammer bilbransjen ikke ser ut til å påvirke Zaptec så mye nå.

– Det er en tillits-boost for selskapet, fortsetter han.