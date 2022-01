-

Håkon Volldal har i dag orientert styret i Q-Free om sin avgang. Han har vært sjef i Q-Free de siste fem og et halvt årene, og vil jobbe ut andre kvartal 2022. Q-Free verdsettes til 912 millioner kroner på Oslo Børs.

Få minutter etter at nyheten ble kjent kom meldingen om at han erstatter Jon André Løkke som sjef i teknologiselskapet Nel. Nel har falt rundt 50 prosent på Oslo Børs det siste året og har nå en markedsverdi på nesten 23 milliarder kroner.

Nel skriver i en børsmelding at Løkke varslet styret sommeren 2021 at tiden var inne for å finne en ny kandidat til å lede selskapet. Valgkomiteen i Nel foreslår at Jon André Løkke velges inn som styremedlem i Nel etter at han går av som konsernsjef i selskapet.

Volldal vil få 500.000 opsjoner hvert år de neste tre årene etter at han tar over som konsernsjef. De kan utøves etter en periode på to år fra tildelingen. Ifølge en børsmelding settes det et tak som begrenser akkumulert fortjeneste til 25 millioner kroner for alle opsjonene.

Q-Free Leverandør av produkter og systemer innen ITS-markedet.

Har hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Håkon Volldal.

Største aksjonær er Rieber & Søn.