Frankrike bøtelegger tech-giganter

– Kommisjonen for informasjonsteknologi og frihet (CNIL) har kommet fram til at nettsidene facebook.com, google.fr og youtube.com ikke lar brukerne nekte bruken av cookies like enkelt som å akseptere dem, sier CNIL i en uttalelse.

Google og Facebook ble ilagt bøter på henholdsvis 150 millioner og 60 millioner euro.

Cookies er små datapakker som lagres på brukerens datamaskin når de besøker en nettside. De lar nettleserne lagre bruksinformasjon. De er svært verdifulle for teknologiselskapene i forbindelse med å gi brukertilpasset reklame.

Google sier i etterkant av kjennelsen til AFP at de vil endre praksisen sin.

