Cathie Wood, teknologiguru og tett fulgt av investorer verden over, fortsetter 2022 der hun slapp fjoråret: she buys the dip.

Grunnleggeren, forvalteren og konsernsjef i Ark Invest kjøpte tirsdag 1,2 millioner aksjer i DraftKings gjennom Ark Innovation-fondet. Posisjonen hadde en verdi på rundt 31,6 millioner dollar – 280 millioner kroner. DraftKings falt 4 prosent tirsdag og ytterligere 1 prosent onsdag.

Wood kjøpte også aksjer for 47,6 millioner dollar – 422 millioner kroner – i Block, tidligere Square, etter aksjen falt 4,7 prosent tirsdag.

Ark Innovation skrapte også med seg 334.000 aksjer i Roblox etter aksjen falt 3,7 prosent. Posisjonen var verdt det samme som DraftKings. Wood kjøpte også aksjer i Stratasys, 2U, Invitae og Berkley Lights. Beam Therapeutics og Teladoc Health ble også kjøpt.

Totalsummen for alle aksjene ender på over én milliard kroner.

2021 var et tøft år for Wood der Ark-fondet falt hele 24 prosent. Sammenlignet med S&P 500s opptur på over 20 prosent var det en enorm nedtur fra 2020s oppgang på hele 176 prosent. Aksjer som Teladoc Health, Zoom Video og Exact Sciences bidro sterkt til nedgangen.

Wood lar imidlertid ikke nedturen gå inn på seg og spår firedobling av fondet innen 2025.