Verdsettes opp mot 15 milliarder dollar

Det sosiale mediet Reddit som var sentral i «meme-bølgen» tidligere i 2021, meldte i desember at de siktet mot en børsnotering i USA. Ifølge Bloomberg har planene blitt mer konkrete, hvor det nå meldes om at selskapet vil gå på børs så tidlig som i mars, med Morgan Stanley og Goldman Sachs som tilretteleggere.

Personer med kjennskap til saken, men som ikke ønsker å bli navngitt, uttaler ifølge Bloomberg at selskapet kan bli verdsatt til så mye som 15 milliarder dollar i en potensiell børsnotering.

Det San Francisco-baserte selskapet ble verdsatt til 10 milliarder dollar forrige sommer, i en finansieringsrunde ledet av Fidelity Management. Av andre store eiere nevnes Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management og Tencent Holdings.

Det fremheves at Reddits planer ikke er endelige, og at det fortsatt kan komme endringer i både tidspunkt for en børsnotering, og verdsettelsen av selskapet. Reddit og de aktuelle investeringsbankene har valgt å ikke kommentere saken.

Selskapet som ble grunnlagt i 2005 opplevde stor interesse i fjor, etter at forumet «WallStreetBets» bidro til stor volatilitet i flere amerikanske aksjer, blant andre AMC Entertainment og Gamestop.