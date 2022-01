NEDGANG I 2021: – Utfordringen er at det egentlig ikke er et fungerende marked ennå. Ingen eier eller tar ansvaret, sier SpillTech-gründer Trondheim Lindheim (i midten). For øvrig (fra venstre) operasjonell sjef Bård Haug og teknisk sjef Steinar Kalvøy. Foto: Anders Horntvedt