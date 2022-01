Frir til ansatte med fjellhytter og utenlandsvillaer

Konsulentselskapenes kamp om de beste hodene tilspisset seg ytterligere i 2021. Priskrig og kannibalisering preget fjoråret. Samtidig måtte selskapene balansere restriksjoner og et større ønske om fleksibilitet med kulturbygging og tilhørighet for å få ettertraktede ansatte til å bli.

Det har fått stadig flere selskaper på til å gå til innkjøp av hytter og leiligheter i inn– og utland, som trekkplaster for å skille seg ut og et sted å samle ansatte med større forutsigbarhet.

– For oss var Oslomarka riktig. Det passet best med verdiene våre, det er nært og marka brukes mye av våre ansatte, sier Jan-Erik Martinsen, daglig leder i Trifid.

– Dessuten er det få ting som er så eksotisk for utenlandske gjester som en tømmerhytte med utedo og nystekte vafler.

Kjøpte seter

Konsulentselskapet gikk nylig inn på eiersiden med 5 millioner i Sørsetra markastue fra 1946 i et joint venture med et cateringfirma som skal drifte hytta på fast basis. Skiforeningen-hytta er åpen for allmennheten, men skal også kunne fungere som et samlingssted for Trifids ansatte.

– Vi kjøpte fordi vi synes det er kult, og umiddelbart kom det forslag vi ikke hadde tenkt på, som å arrangere skidag. Det gjør at vi i større grad kan involvere de ansattes familier og ha hyggelige samlinger, sier han.

HYTTEIER: Jan-Erik Martinsen, styreleder og grunnlegger av konsulentselskapet Trifid. Foto: Trifid

Det satses på myke verdier for en grunn. Martinsen har vært blant de mer frittalende konsulentlederne om bransjens stadig tøffere vilkår. Selskapet har de seneste årene hatt kraftige vekstmål og passerte i fjor 100 millioner i omsetning. Samtidig forventer Martinsen nullvekst i 2022, som følge av full brems i ansettelser.

– Det er rett og slett ikke mulig å få tak i nok folk. Vi gjør derfor det vi kan, prøver noe nytt, og vi ser ser at dette krysset av veldig mange bokser hos de ansatte, sier han.

Villa midt i Oslo

Et annet selskap som har satser på eiendom utenom det vanlige er Forte Digital. På nyåret bytter konsulentselskapet ut kontorene på Solli plass med en 2.500 kvadratmeter stor villa i Wergelandsveien. Et konsept kalt «Forte Home».

Utover å være kontor skal villaen tjene som en møteplass for ansatte i og etter arbeidstid, til sosiale formål og faglige arrangementer. Det skal også være mulig for ansatte å feire bursdag, arrangere bryllup og konfirmasjon i lokalene.

ET HJEM FOR FLERE: Forte Home er konsulentselskapet Forte Digitals nye hybride kontorsatsning i Wergelandsveien i Oslo. Foto: Forte Digital

Som følge av at halvparten av selskapets ansatte har base i Krakow, har det i tillegg gått til innkjøp av en eiendom i Frankrike hvor polske og norske ansatte kan samles.