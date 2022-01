Pexip-sjefen: – Vi forventer å se den samme usikkerheten i første kvartal

Økende covid-19-restriksjonene i løpet av fjerde kvartal 2021, samt forsinkelser i videosystemleveranser til kunder påvirker Pexip i fjerde kvartal 2021, ifølge selskapets finansdirektør og fungerende konsernsjef Øystein Hem.

Selskapet har et rekordhøyt «proof of concept» gående med kunder, ifølge Hem.

– Dette setter oss i en god posisjon for 2022, men vi forventer fortsatt å se den samme usikkerheten i første kvartal ettersom covid-restriksjonene fortsetter å øke, sier han under en presentasjon mandag.

Fremover tror Hem at et normalisert investeringsnivå og lavere veksttakt vil bidra til lønnsomhet i løpet av 2023.

Selskapet påpeker at grunnen til at de nå ser på covid-restriksjonene som motvind, sammenlignet med en fordel da pandemien begynte, er blant annet at møterommene i store bedrifter og offentlige kontorer brukes mindre på grunn av restriksjonene. Dette påvirker selskapets videoinfrastruktursegment negativt.

– Vi tror at når folk kommer tilbake til kontorene, vil de bruke video mye mer enn de gjorde før pandemien, og da vil Pexip være veldig godt posisjonert for å møte det behovet, legger Hem til.