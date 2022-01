I slutten av august 2021 ble det klart at Odd Sverre Østlie gikk av som adm. direktør i Pexip Holding på dagen.

– Vi har forskjellig syn på veien videre, uttalte styreleder Michael Sagen i en melding.

Nå er det klart at Østlie tar over som toppsjef i Cautus Geo, et selskap som har spesialisert seg på geomonitorering, som handler om automatisk varsling av naturfarer og overvåking av bygg og anlegg, samferdsel og konstruksjoner. I 12 år har Cautus Geo overvåket rasutsatte fjellpartier som Åkneset og Mannen.

I 2021 hadde Cautus Geo en estimert omsetning på 50 millioner kroner og et EBITDA-resultat på rundt 15 millioner kroner. Nesten alt kommer fra det norske markedet.

Høye ambisjoner

– Ambisjonen er en tidobling i løpet av tre til fem år. Vi skal fortsatt satse tungt i Norge. Veksten vil komme organisk og gjennom oppkjøp i og utenfor Europa, sier Østlie i en melding.

I desember kom private equity-fondet Equip inn på eiersiden.

– Vi vil ha inn vekstkapital, profesjonelle eiere og ny kompetanse for å bygge en stor internasjonal gruppe. PE-fondet Equip er perfekt for oss, sier Atle Gerhardsen. Han har ledet Cautus Geo i 12 år og vil nå gå inn i rollen som operativ leder.