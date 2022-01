Kjendisinvestor og hedgefondforvalter Mark Mobius tror obligasjonsrentene skal mye opp, men må likevel ha litt teknologi i porteføljen.

Onsdag denne uken kommer nye tall på amerikansk inflasjon. Konsensus ligger på 7,0 prosent på årsbasis i desember, noe som vil være opp fra 6,8 prosent i desember.

Amerikansk inflasjon har ikke sett slike nivåer på 40 år, men på spørsmål fra Bloomberg-anker Yousef Gamal El-Din svarer kjendisinvestor og hedgefondforvalter Mark Mobius at konsensus trolig underpriser risikoen for ytterligere overraskelser i kostnadspresset.

– KPI unøyaktig målestokk

– KPI forteller bare en del av historien, og er en veldig unøyaktig målestokk på hva som virkelig skjer i økonomien. Pengemengden i USA steg 30 prosent i fjor, og man må forvente at prisene iallfall stiger så mye. De gode nyhetene er at teknologi presser prisene ned, men realiteten er at de 7 prosentene trolig undervurderer hva som kommer, sier gründeren av Mobius Capital Partners.

– Samtidig kommer selvfølgelig lønnsveksten, ettersom arbeidsledigheten faller og folk får mer penger mellom hendene. Fremover vil vi få se en balansering av disse kreftene, legger han til.

Den høye inflasjonen har fått Federal Reserve til å fremskynde renteøkninger og nedtrapping av obligasjonskjøp, og Mobius øyner langt høyere obligasjonsrenter.

– Folk vil ikke kjøpe statsobligasjoner med 2-3 prosent rente når inflasjonen er 7, 8, 9, 10 prosent, så rentene må opp, sier forvalteren.

Vil FAANGe tech-vinnere

Renteoppgang er i neste instans dårlig nytt for teknologiselskaper, ettersom disse regnes som vekstselskaper med en forholdsvis stor andel av inntektene lenger frem i tid. Disse inntektene blir mindre verdt når renten stiger.

Mobius er ikke med på en bred rotasjon bort fra teknologi, men mener korreksjonen i teknologi i forrige uke er en god kjøpsmulighet i de såkalte FAANG-aksjene – Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (Google).

– Jeg tror på en sterk differensiering. Selskaper med veldig god kapitalavkastning, pen økning i inntjeningen og utbetaling av utbytte vil gjøre det fremragende, sier han.

– Teknologi påvirker enhver industri, og er utvilsomt her for å bli. Men teknologiselskaper som taper penger, for eksempel noen spekulative tilfeller som gikk på børs i 2021, vil være i alvorlig trøbbel og komme til å falle i kurs, fortsetter investoren.